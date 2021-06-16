شكرا لقرائتكم خبر عن رنين تطلق المهرجان السنوي "على وش جواز" من 10-6 إلى 10-7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة رنين المهرجان السنوي "على وش جواز" من 10-6 إلى 10-7 ليكون هنالك موسم جديد لتجهيزات المقبلين على الزواج، نتيجة التخفيضات الكبيرة التي تحدث في السوق المصري، بالإضافة الى فعاليات وهدايا تصل الى 2 مليون جنيه

وقالت شركة رنين أنها: "قررت بأن تشارك في الجهاز مع العريس والعروس بأهم متطلبات الجهاز مثل الثلاجة والغسالة والبوتجاز، بما يعنى أن بذلك الجهاز أصبح مقسما على 3.. العريس والعروسة ورنين، كما أن هناك بشرى سارة لكل حديثى الزواج وعقد زواجهم من 1/1 الى 10/7 -2021، عندنا ساعة الفرحة وهي هدية من رنين ل200 عريس وعروسة هنهاديهم بقسائم مشتريات من رنين تصل الى 10000 جنيه.. وكل المطلوب منهم تسجيل البيانات في اللينك ده https://forms.gle/s3PXXw28AbayfA7N6 أو يرسلها على الواتس اب على رقم 01149762101 واحنا هنختار بينهم في احتفالية أسبوعية علانية وهنهاديهم قسائم مشتريات من رنين علشان يكملوا بيها اللى ناقصهم من جهازهم".

وأضافت ركة رنين: "وأيضا يوجد فى مهرجان على وش جواز من رنين أكواد خصم تصل الى العملاء من خلال تفاعلهم على صفحة رنين على الفيسبوك raneenpage واحنا كمان هنفرحة باكواد خصم خاصة لهم، غير أننا لدينا ايضاً هدايا مقدمة للسادة العملاء الذين تصل قيمة مشترياتهم من 1000 جنيه ومضاعفاتها، يدخلون في سحب على 43 جهاز عروسة عبارة عن ثلاجة وغسالة وشاشة و هدية من الاطقم المنزلية لكل فائز".

"بالإضافة الى العروض والخصومات الغير مسبوقة وكل هذا متاح بالبيع بيه بالتقسيط من خلال رعاه التقسيط للمهرجان البنك الاهلى المصرى و شركة فاليو، حيث متاح انظمة تقسيط تصل الى 18 شهر لحاملى بطاقات ائتمان البنك الاهلى المصري و60 شهر لعملاء فاليو

وأشارت رنين: "ننظر أهل الإسكندرية الكرام يوم الخميس 17-6 فى افتتاح أحدث فروع رنين فى منطقة الحضرة، حضرة القديمة شارع جلال الدسوقى بجوار كومباوند البركة حيث يوجد هدايا قيمة جداً للسادة الحضور، كل ده في مهرجان على وش جواز من 10-6 الى 10-7".