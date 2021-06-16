شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. المالية: أكثر من 1300 شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأربعاء 16-6-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، منها إعلان وزارة المالية من1300 شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، و مدير مؤسسة "بنس" الأمريكية: السوق المصرية واعدة ومبشرة وجاذبة لكل أنواع الاستثمارات.

المالية: أكثر من1300 شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من المستثمرين للعمل بمصر؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها الدولة فيما تنفذه من مشروعات غير مسبوقة، تستهدف تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بتعزيز مشاركات القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى،

مدير مؤسسة "بنس" الأمريكية: السوق المصرية واعدة ومبشرة وجاذبة لكل أنواع الاستثمارات

نظمت وزارة الهجرة زيارة لسيدة الأعمال "ليلى بنس" إحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" والمتصدرة قائمة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تدير شركتها استثمارات بنحو 2.2 مليار دولار، إلى مقر البورصة بالقرية الذكية، وذلك برفقة رجل الأعمال الأمريكي "درايدن بنس"، وبحضور وفد من وزارة الهجرة، استكمالا لجهود تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبورصة المصرية.

رئيس هيئة الاستثمار: حريصون على دعم كل الاستثمارات السعودية في مصر

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بندر بن العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، وبدر إبراهيم البدر، الرئيس التنفيذي لبرنامج ريادة الشركات الوطنية السعودية، وممثلي أكثر من 14 شركة سعودية تعمل في السوق المصري في مختلف القطاعات، ومنها: الزراعة، الصناعة، السياحة، العقارات، الأدوية، الاتصالات، الطاقة، وتجارة التجزئة، وتطرق اللقاء لبحث زيادة الاستثمارات السعودية في مصر والتي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وتخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتذليل التحديات التي تواجه مستثمري البلدين.

تفاصيل اتفاقيات التمويل الموقعة مع الجانب الفرنسى بـ1.7 مليار يورو.. انفوجراف

أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي خلال الأسبوع الجاري، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما، في ضوء الحزمة التمويلية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وفرنسا للفترة من 2021/2026.

الرقابة على الصادرات والواردات: تطوير 65 معملا بجميع الموانئ بـ140 مليون جنيه

أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة العامة للصادرات والواردات على اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل وتسريع زمن الإفراج الجمركي عن كافة الرسائل التى ترد للموانئ المصرية، مشيرا إلي التواصل المباشر والدائم مع اتحاد الغرف التجارية لوضع أسس عامة لإنهاء كافة المعوقات وحلها وليس العمل فقط على حل حالات فردية كما يتم حل كافة السلبيات أو الأخطاء بالنظم الإلكترونية التي تظهر خلال التنفيذ العملي للفحص والإفراج بالتعاون مع المستوردين والمصدرين .

30 بنكًا يشاركون بندوات للتوعية بالتأمين على المعاملات المالية الإلكترونية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، ندوتين تفاعليتين عن بُعد، يومي 9 و16 يونيو الجاري، تناولا "التأمين على المعاملات المالية ضد المخاطر السيبرانية"، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين الهيئة والبنك المركزي لإنفاذ القرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية بشأن التأمين على المعاملات المالية الإلكترونية ضد مخاطر الاختراق وإصدار وثائق تأمين محدثه تلبي احتياجات القطاع المصرفي المصري.

إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات الأحد المقبل

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاعات التطوير العقاري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، ضمن 6 قطاعات مستهدفة للمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات، بعنوان الإدارة المتكاملة للمدن الذكية - Integrated Management of Smart Cities "، والمقرر عقده تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 20 : 22 يونيو الجاري بمقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالدقي، والذي يستهدف أيضا مشاركة قطاعات الإنشاءات وإدارة التشييد، والهندسة الكهربائية، والعمارة والتخطيط العمراني.

البورصة تفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إداراتها لدورة جديدة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورة جديدة (2021/2025) وفقاً لأحكام قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 95 لسنة 2017.