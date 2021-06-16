شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع مع ترقب قرار الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي.



وتتجه أنظار الأسواق العالمية بعد قليل نحو الاحتياطي الفيدرالي للكشف عن قراره حول السياسة النقدية، وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سوف يثبت الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير.



يأتي ذلك في ظل الجدل السائد مؤخرا بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمر الذي يؤثر في أسعار السلع والخدمات.



وعقب القرار، سوف يعقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" مؤتمرا صحفيا للتعقيب على السياسة النقدية.



هذا، وقد أظهرت بيانات حكومية أن مؤشر تصاريح البناء في أمريكا هبط بنسبة % في مايو/أيار إلى 1.68 مليون تصريح.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5 دولارات وأغلق المعدن النفيس عند 1861.40 دولار للأوقية.