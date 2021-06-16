شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على استقرار الإيجابي قبيل قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو إيجابي في ظل الترقب عن كثب لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.



وتتجه أنظار الأسواق العالمية في وقت لاحق اليوم نحو الاحتياطي الفيدرالي للكشف عن قراره حول السياسة النقدية، وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سوف يثبت الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير.



يأتي ذلك في ظل الجدل السائد مؤخرا بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمر الذي يؤثر في أسعار السلع والخدمات.



وعقب القرار، سوف يعقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" مؤتمرا صحفيا للتعقيب على السياسة النقدية.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية أن مؤشر تصاريح البناء في أمريكا هبط بنسبة % في مايو/أيار إلى 1.68 مليون تصريح.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.