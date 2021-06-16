شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع عقب بيانات التضخم الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية تتعلق بصعود معدل التضخم في كندا.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في كندا ارتفع بنسبة 0.5% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



واستثناء أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.4% في مايو/أيار مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.5%.



وتتجه أنظار الأسواق العالمية في وقت لاحق اليوم نحو الاحتياطي الفيدرالي للكشف عن قراره حول السياسة النقدية، وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سوف يثبت الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير.



يأتي ذلك في ظل الجدل السائد مؤخرا بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمر الذي يؤثر في أسعار السلع والخدمات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.8221، وسجل أعلى سعر عند 0.8226 وأقل سعر عند 0.8201.