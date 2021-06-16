شكرا لقرائتكم خبر عن «جلفار» تبيع 51% من ملكية «ألفا فارما» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» بيع 51% من ملكية شركة «ألفا فارما». وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن التأثير المتوقع على المركز المالي، تخفيض ما نسبته 10-12% من إجمالي موجودات المجموعة الموحدة كما في 31 مارس 2021.

وأضافت الشركة أن الإدارة لا تتوقع أي تأثير مادي على عمليات المجموعة، بينما من المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الثالث من عام 2021، وسيظهر الأثر المالي في الربع الثاني من العام الحالي.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان «جلفار»، دخولها في اتفاقية بيع وشراء مع شركة «فارما إس بي في ليمتد» للاستحواذ على حصتها البالغة 60% في شركة «بلانيت فارماسيز» (المعروفة باسم بلانت فارماسي).

وتوقعت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن تكتمل الصفقة في يوليو.