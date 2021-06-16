شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر في «أبوظبي التجاري» يعرض أسهماً بـ 1.12 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يسعى مستثمر في بنك أبوظبي التجاري، للتخارج من استثماراته في ثاني أكبر مصرف في أبوظبي عبر بيع أسهم تصل قيمتها إلى 304 ملايين دولار بين 1.07 مليار درهم (291 مليون دولار) و1.12 مليار درهم (304 ملايين دولار)؛ حيث تلقى المستثمر طلبات تزيد على عدد الأسهم المعروضة للبيع، وفقاً لوثيقة صادرة عن البنوك المرتبة للصفقة نشرتها «بلومبيرج».

ويبلغ عدد الأسهم المعروضة للبيع 164 مليون سهم بنطاق سعري بين 6.5 درهم إلى 6.8 درهم، أي بخصم يصل إلى 8.3% من سعر إغلاق يوم الأربعاء عند 7.09 درهم. وفوّض المستثمر الذي لم يُعلن عن هويته بنكي «بنك أوف أمريكا» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» لإدارة عملية البيع.