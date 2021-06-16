شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى 43.7 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى 43.7 مليار دولار في إبريل من العام الجاري، نزولاً من 45.6 مليار دولار في مارس الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وجاءت الإمارات في المركز 28 عالمياً ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر إبريل الماضي.

وتوزعت الاستثمارات الإماراتية في سندات الخزانة الأمريكية خلال إبريل إلى 25 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 57% من الإجمالي، و18.7 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل لتشكل ما نسبته 43%.

وحلّت اليابان في المركز الأول بين أكبر حائزي السندات الأمريكية ب 1.276 تريليون دولار، تلتها الصين في المركز الثاني ب 1.096 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة ب 431.8 مليار دولار .

وبلغ إجمالي حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة 7.070 تريليون دولار في إبريل ارتفاعاً من 7.028 تريليون دولار في مارس.

وأشارت البيانات إلى أن الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة بقيمة 49.57 مليار دولار في إبريل، بعد أن ضخوا تدفقات قياسية بلغت 118.87 مليار دولار في مارس. (وكالات)