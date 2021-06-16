شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. ريدان الغذائية تفتتح الفرع الثاني للامتياز التجاري "الفرانشايز" بالطائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ريدان الغذائية عن افتتاح الفرع الثاني ريدان اكسبريس للامتياز التجاري "الفرانشايز" الكائن بمدينة الطائف بحي القمرية، مساء غدٍ الخميس الموافق 17 يوليو الجاري.

يُشار إلى أن الشركة وقعت عقدين مع مؤسسة برج البندقية للحلويات التجارية. وافتتحت الشركة فرع الامتياز التجاري "الفرانشايز" الكائن بمدينة الطائف على شارع شهار العام في نوفمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 6.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى (من الأسباب جائحة كورونا) وارتفاع تكلفة المبيعات (المباشرة وغير المباشرة) وارتفاع التكاليف التشغيلية (الاقفال المؤقت والنهائي لبعض الفروع). وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.