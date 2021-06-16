شكرا لقرائتكم خبر عن العامة للمنافسة تُصدر عدم ممانعتها لاستحواذ "عطاء" على "العربية للتدريب والتعليم" و"مدارس الوسط الأهلية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عطاء التعليمية عن صدور قرار الهيئة العامة للمنافسة بعدم الممانعة على إتمام صفقة الاستحواذ على شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة.

وقالت عطاء، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها ستقوم باستكمال إجراءات الصفقة والاعلان عن انتهاء الإجراءات في حينه.

وكانت عطاء قد أعلنت، في فبراير الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب للاستحواذ على نسبة 100% من اسهم الشركة، وذلك بمقابل نقدي وإصدار أسهم في شركة عطاء التعليمية.

وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة ھي شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال يبلغ 200 ملیون ریال سعودي، ومن شركاتھا التابعة اكادیمیة الفیصل العالمیة وشركة نبعة وشركة مبدعون التنمية والشركة الاكاديمية للخدمات التعليمية ومدارس الجودة الأھلیة ومدارس المناھج ومدارس الیاسمین العالمیة ومدارس الالسن العالمیة ومدارس امجاد قرطبة ومدارس جيل المجد العالمية.

كذلك أصدرت الهيئة قراراً بعدم الممانعة على إتمام صفقة الاستحواذ على شركة مدارس الوسط الاهلية للتعليم والتدريب.

وتجدر الإشارة إلى أن عطاء حققت صافي أرباح بلغ 6.4 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 يناير 2021، مقابل أرباح بلغت 17.3 مليون ريال في العام السابق.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام الماضي إلى انخفاض الإيرادات بنسبة25% مقارنة بالعام الماضي نتيجة منح خصومات أضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس وأستمرار التعليم عن بعد وقد بلغت الزيادة في هذه الخصومات 83% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض اعداد الطلاب بنسبة 10% مقارنة بالربع الممائل من العام الماضي.