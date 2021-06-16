شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي»: إصدار الصكوك الجديد بأدنى سعر على الإطلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك دبي الإسلامي عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وبمعدل ربح 1.9590% سنوياً.

وتحمل هذه الصفقة أدنى سعر يحققه بنك دبي الإسلامي على الإطلاق على أي من إصدارات الصكوك السابقة. وعلى الرغم من أن السوق شهدت إصدارات مكثفة للصكوك خلال الأسبوع الماضي، فإن نجاح بنك دبي الإسلامي في إنجاز هذه الصفقة البارزة هو خير برهان على الوضع الائتماني القوي للبنك، والمكانة الكبيرة التي يتمتع بها لدى المستثمرين الدوليين والإقليميين على حد سواء.

وتم تسعير الصفقة عقب الانتهاء من محادثات مع المستثمرين حضرها عدد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتخطى الاكتتاب ثلاثة أضعاف قيمة الصكوك، حيث بلغ حجم الاكتتاب 3 مليارات دولار، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها المستثمرون العالميون في دولة الإمارات وبنك دبي الإسلامي على وجه الخصوص.

وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «سعداء جداً بنتائج هذه الصفقة الأخيرة، فعلى الرغم من كثرة الخيارات واكتظاظ السوق بالإصدارات الجديدة، نجح بنك دبي الإسلامي من جديد في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار. وخلال هذا العام، قمنا بإصدار الصكوك الدائمة القياسية لرأس المال الإضافي من المستوى الأول والصكوك الممتازة بأدنى مستويات على الإطلاق، ما يشكل خير برهان على ثقة الأسواق العالمية في الأسس المتينة للبنك، وكذلك ثقة المستثمرين باقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم».