شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق بين شرطة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت القيادة العامة لشرطة الشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عبر الاتصال المرئي، لمناقشة توجيهات المجلس التنفيذي بشأن مشروع قياس مؤشر سهولة الأعمال،‏ ووضع خطط عمل للمراحل القادمة.

وجاء الاجتماع بهدف تعزيز أطر التعاون الفني والتقني وتبادل الخبرات بين الطرفين، ودعم جهودهما المشتركة ‏الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المتعاملين بخدماتهما المقدمة، وتم خلاله مناقشة خطة الربط والتكامل التقني المزمع تنفيذها لتقديم الخدمات المشتركة لقطاع ‏الأعمال والاستثمار.

حضر الاجتماع العقيد ناصر سعيد بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، الرائد ماجد راشد ‏ليواد من قسم الخدمات الإلكترونية، والملازم عبدالله عارف الشريف من قسم النظم ‏والبرامج، فيما حضر من ‏دائرة التنمية الاقتصادية كل من ‏ فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص، ‏وعلي النقبي نائب ‏مدير إدارة تقنية المعلومات، ومحمد المنصوري نائب رئيس قسم الخدمات الإلكترونية.

‏أكد ناصر بن عفصان أن شرطة الشارقة وبتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل قائد عام شرطة الشارقة، تحرص على التطوير المستمر لخدماتها الإلكترونية من خلال البحث عن أفضل الطرق والممارسات العالمية في مجال الخدمات الإلكترونية الأمنية، مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، بهدف تطوير الأنظمة التقنية والتطبيقات الذكية، التي تسهم في تحقق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة برفع نسبة سعادة المتعاملين على الخدمات المقدمة.