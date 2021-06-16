شكرا لقرائتكم خبر عن عمل غنائي يجمع عمرو دياب وأحمد إبراهيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرئيس الأمريكي خلال القمة الثنائية مع نظيره الروسي: اللقاء المباشر دائماً أفضل

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بوتين: آمل أن يكون الاجتماع مع بايدن بناء

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الرئيس السويسري يستقبل الرئيسين بوتين وبايدن تمهيداً للقمة الثنائية

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وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جنيف تمهيداً لعقد قمة مع نظيره الأميركي جو بايدن

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الإمارات: 1,976 متعافياً من «كورونا» و2,011 إصابة جديدة



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رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يتهم الرئاسة اللبنانية بتعطيل مبادرته لتسهيل تأليف حكومة جديدة

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رئيس بلدية موسكو يحذّر من وضع "خطير" جراء كورونا ويأمر بتطعيم العاملين في الدوائر العامة

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البنك الدولي: الجيش اللبناني مهدد الآن بأحد أسوأ الانهيارات المالية

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