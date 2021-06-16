شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بلجيكا يفقد خدمات مدافعه كاستاني في بطولة أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

أكد مسؤولون الأربعاء أن المدافع البلجيكي الدولي تيموتي كاستاني خضع لعملية جراحية لإصلاح كسر مضاعف في تجويف العين أصيب به مطلع الأسبوع الحالي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وتعرض كاستاني للإصابة خلال اصطدام مع اللاعب الروسي دالير كوزاييف في الشوط الأول من مباراة منتخبي الفريقين ضمن المجموعة الثانية في سان بطرسبرج، والتي انتهت بفوز المنتخب البلجيكي 3-0.

وخرج كاستاني (25 عاماً)، وهو المدافع الأيمن الأساسي لبلجيكا، من المباراة مباشرة بعد ذلك، وشارك توماس مونييه بديلاً له.

وعقب ذلك قال المدرب روبرت مارتينيز إن كاستاني لن يشارك مع الفريق فيما تبقى من البطولة، بينما قال كاستاني لزملائه إنه يرغب في العودة إلى الفريق خلال المراحل الأخيرة من البطولة إذا استمر فريقه فيها، في حين أجريت العملية لكاستاني يوم الثلاثاء.