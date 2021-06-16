شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية في بداية التداولات قبيل قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء مع ترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.



وتتجه أنظار الأسواق العالمية في وقت لاحق اليوم نحو الاحتياطي الفيدرالي للكشف عن قراره حول السياسة النقدية، وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سوف يثبت الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير.



يأتي ذلك في ظل الجدل السائد مؤخرا بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمر الذي يؤثر في أسعار السلع والخدمات.



وعقب القرار، سوف يعقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" مؤتمرا صحفيا للتعقيب على السياسة النقدية.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر تصاريح البناء في أمريكا هبط بنسبة % في مايو/أيار إلى 1.68 مليون تصريح.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 34252 نقطة، واستقر "إس أند بي 500" عند 4246 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 14120 نقطة.