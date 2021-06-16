شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يهبط بأكثر من 4% وسط استقرار إيجابي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعلى الرغم من التوقعات القوية بشأن الطلب العالمي.



وتتجه أنظار الأسواق العالمية في وقت لاحق اليوم نحو الاحتياطي الفيدرالي للكشف عن قراره حول السياسة النقدية، وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سوف يثبت الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير.



يأتي ذلك في ظل الجدل السائد مؤخرا بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدةالأمر الذي يؤثر في أسعار السلع والخدمات.



هذا، ويتلقى النيكل دعما من الطلب القوي من جانب صناعي الصلب والسيارات الكهربائية والتي تستخدم النيكل في صناعة البطاريات.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.5 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.4% إلى 17463 دولارا للطن.