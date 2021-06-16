الاقتصاد

وزير خارجية البحرين : دول التعاون تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الهجمات الحوثية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين : دول التعاون تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الهجمات الحوثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني : لا ينبغي أن نغفل أو نتهاون أمام التحديات والصعاب التي تواجه المنطقة

وأضاف في اجتماع وزراء خارجية دول في مقر الأمانة العامة في الرياض ، أن دول مجلس التعاون تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الهجمات الحوثية المدعومة من إيران ، موضحا : القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى التي تتطلب منا الوقوف مع السلطة الفلسطينية

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا