شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين : دول التعاون تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الهجمات الحوثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني : لا ينبغي أن نغفل أو نتهاون أمام التحديات والصعاب التي تواجه المنطقة

وأضاف في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة في الرياض ، أن دول مجلس التعاون تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الهجمات الحوثية المدعومة من إيران ، موضحا : القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى التي تتطلب منا الوقوف مع السلطة الفلسطينية