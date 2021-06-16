الاقتصاد

«توي»: حجوزات الألمان للعطلات تفوق معدلات 2019

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

16 يونيو 2021

18:41 مساء

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قالت مجموعة توي، أكبر شركة سياحة في العالم، الأربعاء إن حجوزات الألمان للعطلات عادت مجددا بمعدلات أعلى من 2019 أي قبل جائحة فيروس .
وقال ماريك أندريستساك رئيس المجلس التنفيذي للمجموعة في بيان «اللحاق بركب العطلات هذا الصيف على أشده حاليا ويبدو أن نزعة الزبائن للسفر في تزايد يومي».
وأضاف أن الحجوزات منذ مايو أيار فاقت الأسابيع المماثلة في 2019، مشيرا إلى أن الطلب قوي يشكل خاص على وجهتي جزر البليار والكناري في إسبانيا إضافة إلى اليونان وتركيا.
(رويترز)

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