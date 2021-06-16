سفير الإمارات ووزير الكهرباء الكويتي يبحثان الارتقاء بالعلاقات

أكد مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون، والارتقاء بالعلاقات مع دولة الكويت بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه والدكتور مشعان العتيبي، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بدولة الكويت، الذي أشاد بعلاقات البلدين الشقيقين الوطيدة والتعاون البناء على الصعد كافة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (وام)