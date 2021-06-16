كاتانيتش: قصتي مع منتخب العراق مضحكة وتحتاج للتوثيق في كتاب

بغداد: زيدان الربيعي

بارك السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم، للاعبين التأهل للمرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وكذلك ضمان التأهل الرسمي لنهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وقالَ كاتانيتش في المؤتمر الصحفي بعد مباراة إيران: «مبارك لمنتخب إيران الفوز بعد تسجيل هدف وحيد والتأهل، لقد حصلوا على فرصة وحيدة بالشوط الأول وسجلوا منها هدفاً، وهذه هي جودة الفرق القوية، وللأسف دائماً نستقبل أهدافاً من أخطاء».

وأضاف: «لعبنا بالشوط الثاني بشكل أفضل، لأننا عرفنا أننا ضمنا التأهل، ولكننا استقبلنا هجمات مرتدة وهذا طبيعي، ويجب أن نتعلم من خسارة هذه المباراة».

وتابع: «أريد أن أبارك للاعبين التأهل للمرحلة النهائية.. تأهلنا بهذا الفريق المتاح، علي عدنان لم يلعب منذ سبعة أشهر، صفاء هادي لم يلعب منذ عام، ميمي وبشار رسن لم يلعبا منذ شهر، واللاعبون المحليون الذين اشتركوا بدوري ابطال آسيا كانوا محبطين أيضاً، ولهذا أنا سعيد بخطف ٦ نقاط، واليوم بهذه الظروف لعبنا ضد ثاني افضل فريق في آسيا، ولكن بصراحة هذا لن يكون كافياً بالمرحلة النهائية وأنا صادق بذلك، ستكون المهمة صعبة».

وتابع: «في العراق الجميع يريد أن يبرز عضلاته، فما حصل بين الأندية والاتحاد أمر مؤثر، أحد الأندية أرجع 9 لاعبين من المنتخب بطريقة غير مسبوقة، حقاً قصتي مع المنتخب العراقي جميلة ومضحكة بالوقت نفسه، وسأكتب كتاباً عنها، صدقني سأكتب كتاباً عنها».

وختم كاتانيتش حديثه بالقول:«إذا ما سنكون جاهزين للمرحلة القادمة أم لا، هذا أمر لا يعود لي، هناك تواريخ محدودة وأيام فيفا، فإذا وفروا اللاعبين لي لمدة شهر سنكون جاهزين، وبخلافه سأتابعهم فقط واستدعيهم، ولا أستطيع فعل أكثر من ذلك، لو لم يلعب بعض اللاعبين مع أنديتهم، فمن الطبيعي سأبحث عن خيارات أخرى لو كانت لدينا».

من جانب آخر، تعرض كاتانيتش الى هجوم لاذع من قبل الشارع الرياضي بعد الأداء غير المقنع لمنتخب العراق أمام إيران، حيث طالب بعض الإعلاميين ورواد منصات التواصل الاجتماعي بإقالته على الفور والبحث عن مدرب أفضل.

كما تعرض لاعبو منتخب العراق إلى انتقادات واسعة، وكان حارس المرمى وقائد المنتخب العراقي جلال حسن هو الناجي الوحيد من تلك الانتقادات بعد أن أبعد الكثير من الكرات الخطرة عن مرماه.