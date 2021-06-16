معرض توظيف لسائقي مركبات الأجرة بدبي

دبي: ”الخليج 365”

اختتمت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات وبنجاح معرضاً لتوظيف سائقي مركبات الأجرة، الذي نُظِّمُ على مدى 5 أيام متتالية واختتم فعالياته في الـ 15 من شهر يونيو/ حزيران الجاري؛ بهدف استقطاب شريحة واسعة من المرشحين الباحثين عن فرصة عمل بوظيفة سائق مركبة أجرة، والانضمام إلى فريق سائقي أسطول مركبات مؤسسة تاكسي دبي بجميع خدماته التي يقدمها للمتعاملين من مختلف أطياف المجتمع.

وأكّدَ ناصر محمد الحاج، مدير إدارة إسعاد السائقين في مؤسسة تاكسي دبي، أن إجمالي عدد الذين تقدموا إلى وظيفة سائق في معرض توظيف سائقي مركبات الأجرة وصل إلى (918) مرشحاً؛ حيث إن المعرض، الذي نظمته المؤسسة بمبناها الرئيسي في منطقة المحيصنة 4، أتاح للعديد من المرشحين التواصل مباشرة مع مسؤولي التوظيف في المؤسسة؛ للاطلاع عن قرب على تفاصيل التقديم إلى وظيفة سائق، والتعرف أكثر إلى خدمات النقل المتنوعة، التي تقدمها مؤسسة تاكسي دبي لمتعامليها.