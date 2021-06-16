شكرا لقرائتكم خبر عن «عودة الأب الضال» يحتفل بميلاد بيومي فؤاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل صناع مسلسل «عودة الأب الضال»، بعيد ميلاد بطل العمل الفنان المصري بيومي فؤاد، والذي يصادف 16 يونيو/حزيران من كل عام، وشاركت الفنانة عبير صبري جمهورها عبر «إنستجرام» بمقطع فيديو أثناء الاحتفال وكتبت معلقة عليه «كل سنة وأنت طيب يا أستاذ بيومي عيد ميلاد سعيد، من موقع تصوير مسلسل عودة الأب الضال»

وظهر فؤاد في المقطع وهو يرقص على طريقة لاعب كرة القدم مؤمن زكريا، ويقول فيه مازحاً مع الحضور: «أنا بقالي 10 سنوات أحتفل بعيد ميلادي في مواقع التصوير».

يذكر أن عودة الأب الضال سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبو السعد، ومن إخراج أحمد عبدالعال، ويشارك في بطولته إيمان السيد، خالد منصور، شادي ألفونس، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، أحمد فتحي، سامح حسين ومحمد عبدالرحمن.