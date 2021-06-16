شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن السيارة الكهربائية الجديدة التى سيتم عرضها للجمهور اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وخلال مؤتمر اليوم بمحطة شحن انفينتي في Walk of Cairo بمدينة الشيخ زايد طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي سيتم تجريب السيارة وعرضها للجمهور.
تعرف علي التفاصيل
1 - تصل السيارة إلى سرعة قصوى 150 كم/س بقدرة 147 حصان ومدى قيادة يتخطى 400 كم فى الشحنة الواحدة.
2 - تمتلك أنظمة أمان متطورة مثل ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSA.
3 وتمتلك مواصفات رفاهية متعددة لراحتك، مثل: فتحة سقف وكراسى كهربائية وشاشة تحكم ومكيف هواء بتكنولوجيا بلازما.
4- سعر السيارة سيصل لنحو 360 ألف جنيه وسيتم تصنيع 50% منها محليا واستيراد المحرك والبطارية ووحدة التحكم.
5 - ستقدم الحكومة 50 ألف جنيه دعما لكل سيارة فى مراحل الإنتاج الأولى، لتشجيع تسويقها محليا.
6- تقدمت الشركة القابضة بطلب قرض 2 مليار جنيه من البنوك لتأهيل الشركة.
7- تم تحديد عدد من الاماكن لتنفيذ محطات شحن للسيارات الكهربائية فيها بالقاهرة والجيزة لتكون جاهزة عند طرح السيارات للبيع.