شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يسجل أعلى مستوى فى 3 سنوات قبل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،ليسجل النفط الخام الأمريكي أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، وخام برنت أعلى مستوى فى عامين ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،انخفاض كبير فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ، البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.5% إلى مستوي 72.80$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 72.44$، وسجل أدنى مستوي عند 72.15$ ،وصعد خام برنت قرابة 0.7% إلى مستوي 74.72$ للبرميل الأعلى منذ نيسان/أبريل 2019 ، من مستوى الافتتاح عند 74.24$ ، وسجل أدنى مستوي عند 74.06$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.8% ،وصعد خام برنت بنسبة 1.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفضل توقعات طلب عالمي قوي على الوقود خلال النصف الثاني من هذا العام، و ارتفاع احتمالات تحول السوق إلى عجز المعروض.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 11 حزيران/يونيو، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 4.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 472.8 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 آذار/مارس 2020 ، فى علامة قوية لمستويات السحب والطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.1 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع السابق بحوالي 200 ألف برميل، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.0 مليون برميل ، والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.