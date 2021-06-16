شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 16-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدينار الكويتى استقراراه اليوم الأربعاء 16-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك المركزى عند سعر 51.77 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل 49 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الثلاثاء.

وسجلت أسعار النفط اليوم ،74.47 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.56دولار للبرميل. وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم ارتفعت1%، وذلك نتيجة تراجع المخزونات النفطية وتعافي الطلب علي الوقود.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.77 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.00 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.00 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.81 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.96 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.31 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.45 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.