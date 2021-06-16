شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراراه اليوم الأربعاء الموافق 16-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث ثبت سعره في البنك الأهلى المصرى والبنك المركزى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامي ثبت سعره عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا استقرارا في البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.23 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.24 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.21 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.