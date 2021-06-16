شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-6-2021 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-6-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.87جنيها للشراء، و19.02جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.87 جنيها للشراء، و19.01جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.88 جنيه للشراء، و19.01 جنيها للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.88 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.88 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.87 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.87 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.90 جنيه للشراء.

19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.90 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.01 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.88 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.