شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 9895 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 12408 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3853 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2233 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3161 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.40% ليصل إلى مستوى 1289 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهما لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حديد عز، رواد السياحة-رواد، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، مصر للفنادق، المصرية لخدمات النقل، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مساهم رئيسي بشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 65 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركتي بلتون المالية القابضة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 5.1 مليون سهم، 936.3 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 7507 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، المهندس للتأمين 35 ألف سهم، 2609 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 900 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية للصناعات الهندسية، مستشفى النزهة الدولي مليون سهم، 3260 سهم، على التوالي.

كما اشترت شركة ابن سينا فارما، 250 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء.

في سياق منفصل أعلن عدد من الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت شركة عز الدخيلة، صافي مبيعات بلغت 11.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 9.125 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2020 بنسبة نمو 28%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.023 مليار جنيه مقابل صافي خسائر 1.079 مليار جنيه بنسبة نمو 195%.

وحققت شركة حديد عز مبيعات بلغت 13.5 مليار جنيه عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 10.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2020، وتحولت الشركة للربحية وبلغت 1.2 مليار جنيه مقابل خسائر بلغت 1.4 مليار جنيه.

وأعلنت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، تحقيق مبيعات بلغت 323.93 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 251.38 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2020 بنسبة نمو 129%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 38.63 مليون جنيه مقارنة بـ5.55 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 696%.

في سياق آخر أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد التقرير النهائى للجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار لتقييم أصول والتزامات الشركة وذلك بغرض تقسيمها إلى 3 شركات شركة قاسمة وشركتين منقسمتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة، والذي خلص إلى أن صافى حقوق الملكية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 7.039 مليار جنيه، ويتم توزيعها إلى شركة الخدمات المالية (القاسمة) بمبلغ 253.4 مليون جنيه، والشركة العقارية (المنقسمة) بمبلغ 4.8 مليار جنيه، الشركة الصناعية (المنقسمة) بمبلغ 2.03 مليار جنيه.

وأوضحت "بايونيرز"، أنه تم الاعتماد على أسلوب التقسيم الأفقي كأساس لعملية تقسيم الشركة بحيث تظل شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (القاسمة)، ويكون غرضها الاشتراك فى تاسيس الشركات التى تصدر أورقا مالية اوفى زيادة رؤوس أموالها، شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (المنقسمة)، ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية، على أن يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك فى كافة مجالات الاستثمار والتطوير العقارى والمقاولات، شركة جدوى للتنمية الصناعة (المنقسمة)، ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية، على أن يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك فى كافة المجالات والأنشطة الصناعية.