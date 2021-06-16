شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. انتهاء اكتتاب لازوردي في أسهم زيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكرت شركة لازوردي للمجوهرات أن تاريخ نهاية الاكتتاب في الأسهم الجديدة سيكون غداً الخميس الموافق 17 يونيو الجاري.

وكانت عمومية لازوردي قد اعتمدت زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 145 مليون ريال عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع رأس المال من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريالـ بنسبة زيادة تبلغ 33.72%.

وبحسب بيان سابق، سيرتفع عدد الأسهم من 43 مليون سهم إلى 57.5 مليون سهم، بنسبة زيادة 0.3372 حق لكل سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن لازوردي حققت صافي أرباح بلغ 10.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 1.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 21.4% في جميع قنواتها ومناطق انتشارها الجغرافي، وخفضت تكاليفها التشغيلية بنسبة 2.5% رغم الارتفاع الملحوظ في الإيرادات.