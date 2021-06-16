شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب ذروة 5 أسابيع قبل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي قليلا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل بالأمس ، مع انتظار المستثمرين فى معظم الأسواق ، قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي ، فى ختام اجتماعه الدوري لتحديد السياسة النقدية الملائمة لتطورات أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 90.57 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.52 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.44 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بأقل من 0.1% ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 90.67 نقطة ، بعد ارتفاع أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة وبيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 غرينتش.

من المرجح على نطاق واسع ،أن يوفر هذا الاجتماع الذي طال انتظاره فى معظم أسواق المال العالمية ، رؤية شديدة الوضوح حول مستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ، وهل يبدأ فعليا المركزي الأمريكي فى إجراءات تشديد السياسة النقدية مبكرا.

وكان صانعي السياسة النقدية الأمريكية بقيادة "جيروم باول" قد شددوا بالفترة الأخيرة على أن تزايد الضغوط التضخمية فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا ،وأن السياسة فائقة السهولة ستظل سارية حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر آمنا.

غير أن البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة فى الولايات المتحدة أثارت المخاوف فى الأسواق ،حول ضغوط ارتفاع الأسعار مع إعادة الانفتاح الاقتصادي فى البلاد ،سوف يجبر الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.