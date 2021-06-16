شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق والأنظار على قرارات الفيدرالي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتحافظ على مكاسبها للجلسة التاسعة على التوالي ، على وشك ملامسة أعلى مستوياتها على الإطلاق ، لكن تظل الارتفاعات محدودة ، مع ترقب المستثمرين قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي ، حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:11 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثامن مكسب يومي على التوالي ،وسجل فى الجلسة السابقة مستوى قياسي جديد عند 460.51 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليحافظ على مكاسبه للجلسة التاسعة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الطاقة، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 0.7% ، بفضل صعود أسعار النفط لأعلى مستوى فى عدة سنوات ، فى ظل تزايد مؤشرات تسارع مستويات الطلب على الوقود فى معظم أنحاء العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوى قياسي جديد عند 4,257.16 نقطة.

تترقب معظم أسواق المعال العالمية فى وقت لاحق اليوم قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية ، حيث من المتوقع الإبقاء على نفس الإجراءات شديدة السهولة ، لكن من المنتظر توفير رؤية واضح حول مستقبل تلك الإجراءات.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 قرابة 0.2% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.1%.

وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.2% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستوى القياسي عند 15,802.67 نقطة.