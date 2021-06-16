شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت الضغط قبل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، تحت ضغط الأداء الإيجابي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، قبل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري لتحديد السياسة النقدية الملائمة للاقتصاد الأكبر فى العالم.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,853.25$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,859.36$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,861.52$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأقل من 0.1% ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 90.67 نقطة ، عاكسا استمرار الأداء الإيجابية للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب و المعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة وبيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 غرينتش.

من المرجح على نطاق واسع ،أن يوفر هذا الاجتماع الذي طال انتظاره فى معظم أسواق المال العالمية ، رؤية شديدة الوضوح حول مستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ، وهل يبدأ فعليا المركزي الأمريكي فى إجراءات تشديد السياسة النقدية مبكرا.

وكان صانعي السياسة النقدية الأمريكية بقيادة "جيروم باول" قد شددوا بالفترة الأخيرة على أن تزايد الضغوط التضخمية فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا ،وأن السياسة فائقة السهولة ستظل سارية حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر آمنا.

غير أن البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة فى الولايات المتحدة أثارت المخاوف فى الأسواق ،حول ضغوط ارتفاع الأسعار مع إعادة الانفتاح الاقتصادي فى البلاد ،سوف يجبر الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر، وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,044.61 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأول من حزيران/يونيو الجاري.