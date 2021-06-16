شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح مزار «تاج محل» الهندي بعد تخفيف قيود كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتح مزار «تاج محل» الهندي الشهير أبوابه للزوار، الأربعاء، مع إسراع الدولة التي ما تزال تعاني موجة ثانية شرسة من تفشي مرض «كوفيد-19»، في رفع القيود من أجل إنعاش اقتصادها.

وكان المزار، الذي يرجع تاريخه للقرن السابع عشر وبناه الإمبراطور المغولي شاه جهان في مدينة أجرا الشمالية، قد أُغلق في أوائل إبريل/نيسان الماضي عندما فرضت الهند إجراءات عزل عام صارمة في محاولة لاحتواء الجائحة التي ما تزال تودي بحياة الآلاف يومياً.

وقال برابهو سينغ قاضي مقاطعة «أجرا» إنه لن يُسمح بتواجد أكثر من 650 زائراً في أي لحظة داخل المزار. وعادة ما يجتذب المزار ما بين سبعة ملايين وثمانية ملايين زائر سنويا بمتوسط 20 ألف زائر يوميا.

وسجلت ولاية «أوتار براديش» التي تضم مدينة «أجرا» 270 حالة إصابة جديدة الليلة الماضية و56 وفاة بالمرض، وهي من الولايات الأكثر تضرراً في الهند من حيث إجمالي الإصابات.

وعاودت مزارات أخرى مثل «الحصن الأحمر» و«قطب منار» في نيودلهي فتح أبوابها أمام الزوار الأربعاء رغم التحذيرات من أن عودة التجمعات والحشود الكبيرة في المدن الرئيسية تهدد بقفزة جديدة في الإصابات.

(رويترز)