شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج ثلاثة إصدارات من صكوك حكومة إندونيسيا بـ 3 مليارات دولار في ناسداك دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رحبت بورصة ناسداك دبي بإدراج ثلاثة إصدارات من الصكوك الصادرة عن حكومة إندونيسيا بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار، لترتفع بذلك قيمة الصكوك المُدرجة من قِبل حكومة إندونيسيا في البورصة إلى 19.75 مليار دولار.

وتعزز هذه الصكوك، مكانة دبي كأحد أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم، حيث تستقطب جهات إصدار محلية ودولية على حد سواء. وتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي حالياً 76 مليار دولار.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: يسعدنا الترحيب بالإدراجات الجديدة من صكوك الحكومة الإندونيسية التي تُعد أكبر مُصدِّر للصكوك في ناسداك دبي. ومما لاشك فيه فإن الحضور المتزايد لمُصدري الصكوك العالميين يعكس بوضوح الدور النشط لدبي في دفع عجلة نمو الاقتصاد الإسلامي وأسواق رأس المال الإسلامية، وكذلك في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى العالمي.

وقد تم إدراج الشرائح الثلاث من الصكوك في التاسع من يونيو 2021، وهي تشمل إصداراً بقيمة 1.25 مليار دولار يستحق بعد 5 سنوات بعائد 1.5%، وإصداراً بقيمة مليار دولار يستحق بعد 10سنوات بعائد 2.55% وإصداراً ثالث من الصكوك الخضراء بقيمة 750 مليون دولار يستحق بعد 30 سنة بعائد 3.55%.

واستقطبت تلك الإصدارات طلباً استثمارياً قوياً من مصارف مركزية وصناديق سيادية وشركات تأمين في منطقتي جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط على وجه الخصوص، وتجاوز إجمالي سجل الطلبات 10.3 مليار دولار.