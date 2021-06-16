شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب عمالي يعرقل حركة النقل في أثينا خشية قانون تطوير قواعد العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضرب العاملون في قطاع النقل العام في العاصمة اليونانية أثينا عن العمل، الأربعاء، للمرة الثانية خلال أسبوع، وذلك قبل تصويت في البرلمان على قانون تقول الحكومة إنه يطور قواعد العمل التي عفا عليها الزمن، بينما تخشى النقابات من أن يؤدي إلى ساعات عمل أطول وينتقص من الحقوق.

وبقيت السفن في الموانئ، وتوقفت حركة الكثير من الحافلات وقطارات الأنفاق والسكك الحديدية مع ترك عمال النقل مواقعهم، وامتنع عمال من قطاعات أخرى عن العمل ومن المتوقع أن ينضموا إلى مسيرات احتجاجية عدة في وسط أثينا قبل التصويت على مشروع القانون في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقالت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة، التي تولت السلطة في 2019 إن الإصلاح يهدف إلى تحديث القوانين «العتيقة» التي تعود لعقود قبل ظهور الإنترنت عندما كان غالبية العمال يذهبون إلى المكاتب والمصانع في وقت واحد.

ووصفت النقابات العمالية مشروع القانون بأنه «بشع» وتريد من الحكومة سحب مشروع القانون الذي تقول إنه ينتقص من الحقوق العمالية المرسخة من وقت طويل ويسمح للشركات بفرض ساعات عمل أطول بطريقة غير مباشرة.

وتعد أكثر النقاط إثارة للخلاف في مشروع القانون هي السماح للعمال بالعمل حتى عشر ساعات في يوم واحد مقابل ساعات أقل في يوم آخر، وتخشى النقابات أن يتيح هذا للشركات إجبار العمال على قبول ساعات عمل أطول.

(رويترز)