الإمارات تهيمن على قائمة «فوربس» لأقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط 2021

دبي: ”الخليج 365”

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كشفت «فوربس - الشرق الأوسط» عن قائمة «أقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط»، التي تضم أقوى البنوك في المنطقة والتي تعمل نحو دفع عجلة الاقتصاد. وتم تجميع المعلومات والبيانات المالية من أسواق المال في دول المنطقة، وتم تصنيف المصارف بناءً على المبيعات والأصول والأرباح والقيمة السوقية. وجاءت مجموعة بنك قطر الوطني QNB في الصدارة.

بلغت القيمة السوقية للبنوك المدرجة في القائمة ما يوازي 513.6 مليار دولار، في حين بلغت قيمة إجمالي أصولها مجتمعة 2.5 تريليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة.

وتعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكثر المشاركين بالقائمة بواقع 10 بنوك لكل منهما، تليهما قطر بواقع 8 بنوك والكويت بواقع 6 بنوك.

وجاءت أربعة بنوك إماراتية في قائمة أقوى 10 بنوك في الشرق الأوسط هي: بنك «أبوظبي الأول» بمبيعات 7.6 مليار دولار وصافي أرباح 2.9 مليار دولار، ثم «بنك الإمارات دبي الوطني» بمبيعات 9.7 مليار دولار وصافي أرباح 1.9 مليار دولار، و«مجموعة بنك أبوظبي التجاري» بحجم مبيعات 4.6 مليار دولار وصافي أرباح بقيمة مليار دولار، وأخيراً «بنك دبي الإسلامي» بمبيعات 3.6 مليار دولار وصافي أرباح 860 مليون دولار.

اندماجات

ويمر القطاع المصرفي في المنطقة بمرحلة اندماج، حيث يتم دمج بعض من أكبر البنوك لإنشاء مجموعات مصرفية أكبر. من خلال القيام بذلك، تقلل البنوك من المنافسة وتزيد من خبرتها. ففي عام 2019، اندمج كل من بنك «أبوظبي التجاري» مع بنك «الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال» لتشكيل مجموعة «بنك أبوظبي التجاري»، ثالث أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2020، اندمج بنك دبي الإسلامي مع نور بنك. وفي مارس/ آذار 2021، أعلن البنك الأهلي السعودي اندماجه مع مجموعة سامبا المالية، الأمر الذي سيخلق أحد أكبر البنوك في المنطقة.

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دول القائمة:

- الإمارات: 10 بنوك

- السعودية: 10 بنوك

- قطر: 8 بنوك

- الكويت: 6 بنوك

- البحرين: 5 بنوك

- سلطنة عُمان 4 بنوك

- المغرب: 3 بنوك

- مصر: بنكان

- الأردن: بنكان