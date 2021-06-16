شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "مهارة" تعتمد نتائج أعمال العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدقت الجمعية العمومية لشركة مهارة للموارد البشرية، بجلستها المُنعقدة أمس الثلاثاء، على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية فوضت مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية عن العام المالي 2021م، وأبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقررت الجمعية تعيين إرنست ويونغ وشركاهم لمراجعة حسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 31.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 57.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى إنخفاض ايرادات الشركة بنسبة 17% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، حيث انخفضت ايرادات قطاعي الاعمال والافراد بنسب 18% و17% على التوالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة لانخفاض متوسط أعداد القوى العاملة.