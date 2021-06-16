شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 496.4 ألف شهادة «تصرفات عقارية» في 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج «سكني» أن أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول والتي تم إصدارها منذ بداية البرنامج حتى شهر مايو الماضي، بلغت 496,425 شهادة.

جاء ذلك في التقرير الشهري للبرنامج لشهر يونيو الذي استعرض أبرز إنجازات البرنامج خلال مايو الماضي.

وتضمن التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها «سكني» من قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع المصارف والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات برنامج «سكني» بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية.

وأوضح تقرير «سكني» أن إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج حتى شهر مايو من العام الجاري 2021، بلغ 100,449 أسرة، منها 78,349 أسرة سكنت في منازلها، فيما سجلت أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر مايو 10,956 أسرة جديدة، بينهم 11,698 أسرة سكنت منازلها.

وقدم التقرير تحديثات أعمال البناء في 71 مشروعًا يجري تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من القطاع الخاص لتوفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس في عدد من مدن ومحافظات المملكة، ضمن 98 مشروعًا تحت الإنشاء توفر أكثر من 143 ألف وحدة تمت إتاحة حجزها إلكترونيًا عبر منصة وتطبيق «سكني».

وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات التي يتيح موقع وتطبيق «سكني» اختيارها وحجزها بشكل إلكتروني مُيسر ضمن 223 مخططًا سكنيًا توفر 180,537 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.

ويُقدم تطبيق «سكني» عددًا من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فوريًا، وحجز الوحدات والأراضي السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة مميزاتها، و«عروض الأسعار»، وخدمة المستشار العقاري، و«التصاميم الهندسية»، و«المقاول المعتمد»، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، وغيرها من الخدمات.