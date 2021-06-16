شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يتعرض للمزيد من الضغط السلبي – تحليل – 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جي بي مورجان (JPM) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تأثر السهم بكسره لدعم قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولات السهم السابقة على المدى القصير، ما أدى إلى تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط السلبي على تداولات السهم القادمة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.52% بما يعادل -2.39 نقطة ليستقر على سعر 155.18 دولار.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 161.18، ليستهدف مستوى الدعم 146.71.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط