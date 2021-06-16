شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتد بقوة من أدنى مستوى فى 5 أسابيع بعد تزايد الضغوط التضخمية فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، بعد تزايد الضغوط التضخمية فى المملكة المتحدة ،والتي عززت من احتمالات قيام البنك المركزي البريطاني برفع أسعار الفائدة فى وقت مبكر عن المخطط له سابقا.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.4123$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.4080 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.4073$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.4033$ ، بفعل ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،عقب بيانات قوية عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو.

فى بريطانيا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% فى أيار/مايو ،بأعلى وتيرة منذ تموز/يوليو 2019 ،متجاوزا توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 1.8% ،وسجل المؤشر نسبة 1.5% فى نيسان/أبريل الماضي.

أظهرت تلك البيانات تزايد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى المملكة المتحدة ، وعززت من احتمالات قيام البنك المركزي البريطاني رفع أسعار الفائدة فى وقت مبكر عن ما هو مخطط له سابقا.

وقدم الجنيه الإسترليني أفضل أداء من بين العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي خلال أيار/مايو الماضي، إذ حقق ارتفاعا بنسبة 2.9% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ تموز/يوليو 2020.

تحققت تلك المكاسب الضخمة بفضل حملات التطعيم السريعة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة ، وبعد إعلان الحكومة البريطانية تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالجائحة الفيروسية ،وأظهرت الكثير من المؤشرات تعافي الاقتصاد البريطاني سريعا من أضرار تلك الجائحة ،الأمر الذي عزز من احتمالات قيام المركزي البريطاني برفع أسعار الفائدة العام المقبل.