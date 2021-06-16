شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم فى بريطانيا يقفز لأعلى مستوى فى عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر أيار/مايو مرتفعا بنسبة 2.1% ،بأعلى وتيرة منذ تموز/يوليو 2019 ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.8%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.5%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 2.0% ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.5%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.3% ،هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.