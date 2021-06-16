شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الهابط الآن ليتجه نحو اختبار محتمل لدعم القناة الصاعدة، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق 71.35 ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي، بينما يتواجد الهدف الإيجابي التالي للموجة الصاعدة المقترحة عند 74.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.50 والمقاومة 74.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد