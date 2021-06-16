شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية ليختبر المتوسط المتحرك 50، والذي يشكّل مقاومة لحظية جيدة أمام السعر، وطالما أن السعر دون 27.90، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، يدعمها وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بينما تبدأ الأهداف بكسر 27.55 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 26.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.00 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط