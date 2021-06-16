شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب عند مستوى 1860.00 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1825.15، مع الانتباه إلى أن اختراق 1860.00 والثبات فوقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 1888.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1835.00 والمقاومة 1870.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط