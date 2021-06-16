شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية قوية ليهاجم المقاومة المحورية 1.4120، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى السيناريو التصحيحي الهابط فعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.4030 وتمتد إلى 1.3960.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4000 والمقاومة 1.4150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط