شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يستند لدعم قناة سعريه صاعدة – تحليل – 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى الاستناد لدعم قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.37% بما يعادل -0.75 نقطة ليستقر على سعر 200.61 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 198.30، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 209.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه