شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل – 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 237.95، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة في المستقبل، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.27% بما يعادل -0.63 نقطة ليستقر على سعر 236.35 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 237.95، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 244.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه