شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "العبداللطيف" تفوض مجلس إدارتها لتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدقت الجمعية العمومية لشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، بجلستها المُنعقدة أمس الثلاثاء، على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية فوضت مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية عن العام المالي 2021م، وأبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وأقرت تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه، لمراجعة حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 4.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 7.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى الزيادة فى المبيعات والانخفاض فى المصاريف الصناعية منسوبة إلى المبيعات وبشكل عام انخفاض تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات وكذلك الانخفاض الطفيف في المصاريف الإدارية والعمومية والزيادة فى الإيرادات الأخرى وإنخفاض المصاريف التمويلية وكذلك تحقق أرباح استثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بالرغم من الزيادة فى مخصص الزكاة الشرعية.