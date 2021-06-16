شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "تبوك الزراعية" تعتمد نتائج أعمالها عن عام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدقت الجمعية العمومية لشركة تبوك الزراعيه، بجلستها المُنعقدة أمس الثلاثاء، على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية أبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

هذا وقررت الجمعية تعيين الدكتور محمد العمري وشركاه - BDO، لمراجعة حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

ووافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1/07/2021، ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 30/06/2024.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 4.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى تسجيل هبوط في قيمة مخزون محاصيل وانخفاض في مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض في المصاريف الادارية والعمومية وارتفاع في الايرادات الأخري بالصافي وانخفاض في مخصص الزكاة المحتسبة للفترة.