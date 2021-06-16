شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة البترول الكويتية تُعد قائمة سوداء للمقاولين المتعثّرين في القطاع النفطي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكلت مؤسسة البترول الكويتية مؤخراً فريق عمل لإعداد قائمة موحدة على مستوى القطاع النفطي والتي سيتم العمل بها في الشركات النفطية متى تم إقرارها من قبل السلطة المختصة.

وسيتم توحيد أنواع وفئات الأعمال والمواد في المناقصات والمشاريع التي تنفذها شركات القطاع النفطي، وذلك لتسهيل عمليات التأهيل والطرح للمناقصات والمشاريع، وإعداد قائمة سوداء موحدة للمقاولين المتعثرين في القطاع النفطي من شأنه الحد من تعثر المشاريع، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وكل شركة نفطية سيكون لديها تلك القائمة التي سيدرج بها المقاولون ممن يقصرون في أداء أعمالهم أو ممن يخلون بالتزاماتهم التعاقدية وفقا لما قضت به سياسات ولوائح كل شركة الخاصة بالعقود.

وذكرت تقارير إخبارية في مطلع الشهر الجاري أن أحد البيوت الاستشارية العالمية يقوم بوضع خطة تفصيلية لإعادة هيكلة مؤسسة البترول الكويتية. وتتمثل ملامح تلك الخطة حتى الآن في الإبقاء على مؤسسة البترول الكويتية كما هي عليه، على أن تتبعها 3 شركات مستقلة بذاتها.

والشركات الثلاث المستقلة ستكون كالتالي: شركة معنية بالاستكشاف والإنتاج داخل الكويت، وشركة معنية بالتكرير والتصنيع داخل الكويت، والشركة الثالثة معنية بالعمليات العالمية.